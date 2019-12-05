Санкт-Петербург, , 07:56 — REGNUM В Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича в четверг, 5 декабря, в 10:30 мск начнется церемония прощания с выдающимся петербургским дирижером Марисом Янсонсом, скончавшимся 1 декабря на 77-м году жизни в результате острой сердечной недостаточности.

Марис Янсонс Philharmonia.spb.ru

Многие годы он сотрудничал с коллективом и оркестром Петербургской филармонии, даже работая за границей. В 2013 году он дирижировал в Петербурге Королевским оркестром Концертгебау, в 2018-м — Симфоническим оркестром Баварского радио.

Последнее выступление Мариса Янсонса в Большом зале филармонии состоялось в феврале 2019 года — это был концерт с Академическим симфоническим оркестром к 100-летию со дня рождения Даниила Гранина.

Марис Янсонс родился в Риге в 1943 году, в 1956 году приехал в Ленинград на учебу, связав с городом на Неве свою человеческую и творческую судьбу. В 1986 году он был удостоен звания народного артиста РСФСР. С 1995 года Янсонс преподавал в консерватории, воспитав плеяду талантливых музыкантов.

«Петербург и Петербургская филармония всегда были важной частью жизни Мариса Янсонса», — отмечают в филармонии.

Свои соболезнования в связи с кончиной дирижера выразило правительство Санкт-Петербурга.

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