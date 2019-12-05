Екатеринбург, , 07:27 — REGNUM Более 19 тыс. свердловских выпускников написали итоговое сочинение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Итоговое сочинение написали 19 400 выпускников и ещё 368 выбрали изложение в качестве итоговой работы. Отметим, что такой возможностью могут воспользоваться обучающиеся, имеющие ограничения по здоровью.

Напомним, что итоговое сочинение оценивается по системе зачёт/незачёт и его сдача является допуском к итоговой государственной аттестации. Результаты, полученные по итогам написания, являются действительными для поступления в высшие учебные заведения в течение четырёх лет.

Отметим, что те выпускники, которые по каким-либо причинам не смогли выполнить работу или получили «незачёт», смогут написать итоговое сочинение в 2020 году: 5 февраля и 6 мая.