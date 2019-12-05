Новосибирск, , 07:23 — REGNUM В Новосибирской области с 7 по 20 декабря 2019 года пройдёт юбилейный XV Международный Сибирский фестиваль керамики. Для этого в регион привезут тонну глины как из сибирских регионов, так и из Испании и Донбасса, рассказали ИА REGNUM в правительстве области.

Фестиваль начинался как небольшая выставка изделий из керамики. За 15 лет он стал крупным форумом.

В программе — выставки, конкурсы, мастер-классы, круглые столы и зрелищные шоу.

Например, участники одного из конкурсов четыре часа подряд будут лепить чайники на предложенную организаторами тему. Запланирована и «Битва гончаров», во время которой мастера гончарного дела будут состязаться во владении ремеслом.

По данным организаторов, в 2019 году на фестивале соберутся более 300 керамистов из регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Ожидается, что мероприятия посетят более 10 тыс. зрителей.