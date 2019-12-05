Лондон, 5 декабря 2019, 05:44 — REGNUM Британский певец Робби Уильямс рассказал, как за несколько месяцев смог изрядно похудеть, бросив курить, сообщает 4 декабря Mirror.
Артист рассказал, что в мае 2018 года он договорился со своей супругой, что к началу 2019 бросит курить.
По словам певца, даже мысли в его голове «стали более ясными и чёткими».
Теперь британский исполнитель следит за своим питанием, играет в гольф и занимается боксом.
Гольф, считает Уильямс, помогает не только поддерживать форму, но и много находиться на свежем воздухе. О боксе певец сказал: «это тяжело, но так приятно».