Якутск, , 03:51 — REGNUM В Якутске в начале 2020 года построят ледяной кинотеатр Metres для демонстрации фестивальных короткометражных фильмов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В Якутске с 8 по 9 февраля пройдёт Международный фестиваль короткого метра. Организаторы намерены установить три рекорда Гиннеса: самый большой ледяной кинотеатр, самый холодный просмотр кино при минусовой температуре и самый массовый холодный просмотр.

Кинопавильон сооружают в снежном поле из гигантских ледяных глыб, зал будет вмещать 300 зрителей, которым будут во время просмотра предлагать горячие напитки, пледы, термоодеяла, сидеть киноманы будут на шкурах зверей.

На кинофестиваль уже подано 15 заявок из Якутии и 10 — из других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, мультсериал «Маша и Медведь» вошёл в мировой топ-5 востребованных шоу для детей.