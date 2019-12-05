Санкт-Петербург, , 01:21 — REGNUM 5 декабря в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Дмитрия Шостаковича состоится церемония прощания с выдающимся дирижёром Марисом Янсонсом. Об этом сообщает пресс-служба филармонии.

Церемония начнётся в 10:30.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, народный артист РСФСР, выдающийся дирижер Марис Янсонс скончался в Санкт-Петербурге 1 декабря, на 77-м году жизни, в результате острой сердечной недостаточности.

Уроженец Риги, посвятивший всю свою жизнь городу на Неве, прославленный ученик Евгения Мравинского и Герберта фон Караяна, Марис Янсон многие годы руководил симфоническим оркестром петербургской филармонии, воспитал многих талантливых музыкантов.

Глубокие соболезнования родным и близким, коллегам и ученикам Мариса Янсонса выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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