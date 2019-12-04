Москва, , 23:40 — REGNUM Если четыре серии фильма «Дау» Ильи Хржановского не пропустили в российский прокат, это не значит, что их нельзя будет посмотреть в интернете, сообщил журналистам 4 декабря министр культуры РФ Владимир Мединский.

Чиновник пояснил, что четыре части проекта не получили прокатное удостоверение, то есть их не покажут в кинотеатрах. Однако в интернете, их, скорее всего, выложат «с соответствующими предупреждениями, например, что «показ подобного рода продукции широким экраном не предусмотрен».

Напомним, речь идёт о четырёх частях фильма Хржановского осоветском физике Льве Ландау: «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын», «Дау. Саша Валера».

Эти фильмы, в отличие от предшествующих серий, не получили прокатные удостоверения в России из-за материалов, пропагандирующих порнографию.

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