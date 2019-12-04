Москва, , 23:26 — REGNUM Галерея «Богородское» Объединения «Выставочные залы Москвы» представила персональную выставку Веры Петровой «Шесть». Об этом сообщает официальный сайт галереи.

Как отмечают искусствоведы, выставка «Шесть» — шестая часть проекта «Министерство Вечной Жизни», над которым мастер работает с 2016 года. Проект объединяет социально-политическую, научную, этическую и религиозно-философскую проблематику.

Вера Петрова в своих работах использует древние артефакты, природные материалы, драгоценные фактуры и даже фрагменты органических останков. Ключевым образом художницы является круг — это и солярный символ, и пример геометрического совершенства, и частица Вселенной, и олицетворение живой души.

Выставка продлится до 20 января 2020 года.