Москва, , 23:12 — REGNUM В Галерее Солнцево в рамках Первого всероссийского форума молодежных творческих мастерских «АРТ-МАСТЕРСКАЯ XXI» открылась выставка мастерской «Свобода и Вседозволенность». Об этом сообщает официальная страница события в Facebook.

Проект был создан под руководством почётного члена Российской академии художеств, председателя секции «Абстрактное искусство» и вице-президента Творческого Союза художников России Давида Бабаяна (Давид Ру). Его работы представлены в центре экспозиции.

Как отмечают искусствоведы, яркие полотна Давида Бабаяна, перформансы, во время которых он создает свои работы не только традиционными кистями, но и руками, написаны настолько свободно, что в них зачастую трудно отличить свободу от вседозволенности. Эту условную границу определяет сам автор, давая названия своим работам.

Выставка продлится до 15 декабря 2019 года.