Лос-Анджелес, США, , 23:06 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Paramount Network объявило о том, что сериал «Койот» набрал актерскую команду. В нее вошли главные роли исполнили Адриана Пас, известная по «Азбука смерти», «Банда четырех», «Границы», «Очарование орла» и «В день, когда это случилось», Кристиан Феррер, знакомый зрителям по картинам «Добрый день, Рамон», «Третий звонок», «Время мертвых» и «Славные дни», Октавио Писано, снявшийся в «Мисс Сиреневая» и «Хитрее всех», Синтия Кэй МакУильямс, сыгравший в «Дом у озера», «Власть закона» и «Побег», и Хулио Седильо.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, криминальная драма повествует об отставном пограничнике, который 32 года отлавливал незаконных мексиканских мигрантов и контрабандистов. Однако теперь ему приходится начать работать на бывших противников и одновременно пересмотреть множество своих взглядов на окружающий мир.

В качестве шоураннеров выступили Дэвид Грациано, работавший над «Обмани меня», «Пробуждение», «Новый день» и «Американские бог», и Майкл Карнес. Команду исполнительных продюсеров возглавила Мишель МакЛарен, участвовавшая в создании картин «Игра престолов», «Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу» и «Мир Дикого Запада».