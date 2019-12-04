Москва, , 23:00 — REGNUM Галерея «Треугольник» представила новую персональную выставку петербургского художника Кирилла Макарова «-13.690 353, 18.834 137, 1 638 391.625 000» в Москве. Об этом сообщает официальный сайт галереи.

Как отмечают искусствоведы, Кирилл Макаров — один из самых значимых художников новой генерации в России. Он работает с фигуративной живописью, а также с такими техниками как ультрафиолетовая печать, дополненная реальность и видеоигра.

Новый проект «-13.690 353, 18.834 137,1 638 391.625 000» посвящен идее субъектного переживания присутствия, кинестетического и некинестетического опыта, который зритель получает при взаимодействии с произведением и который Макаров исследует не только в живописи, но и в видеоигре, служащей «чем-то вроде верстака, где собирается композиция».

Выставка продлится до 12 января 2020 года.