Лос-Анджелес, США, , 22:57 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании OWN объявило о том, что к актерскому составу сериала «Благослови этот день» присоединился лауреат премии Венецианского кинофестиваля Майкл Бич, получивший признание благодаря «Бездна», «Настоящая любовь», «Коротки монтаж», «Дисбат» и «Скорая помощь». Драма рассказывает историю влюбленных юноши и девушки, которые учатся принимать друг друга такими какие они есть и стараются осуществить этот чрезвычайно трудный переход от волшебной вдохновлённости к повседневному сосуществованию.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Алано Миллер, известный по «Морская полиция: Спецотдел», «В поле зрения», «Как это делается в Америке», «Остановись и гори» и «Атланта», Зоша Рокемор, знакомая зрителям по картинам «Горе-творец», «Сокровище», «Проект Минди» и «Спаси меня», Сисели Тайсон, снявшаяся в «Жареные зеленые помидоры» и «Синяя птица», Ларри Бейтс, сыгравший в «Большая маленькая ложь», «Кости» и «Отряд «Антитеррор», и Кле Слоун.

В качестве шоураннеров выступила Ава ДюВерней, работавшая над сериалами «Когда они нас увидят» и «Скандал». Команду исполнительных продюсеров возглавили обладательница премии «Оскар» Опра Уинфри, участвовавшая в создании картин «Гринлиф», «Королева сахара», «Пряности и страсти» и «Время для души», и Пол Гарнс, благодаря которому свет увидел сериал «Чудотворцы». Режиссером стала Таня Хэмилтон.