Лос-Анджелес, США, , 22:56 — REGNUM Адам Сэндлер заявил, что если он не получит премию «Оскар» в 2020 году за фильм «Неогранённые драгоценности», то он нарочно выпустит «плохой» фильм. Об этом 4 декабря сообщил портал Screen Rant.

«Если я не получу его, я вернусь и сделаю ещё один, очень плохой, чтобы просто заставить вас всех заплатить», — сказал Сэндлер. Автор статьи пошутил, написав, что у Сэндлера уже столько плохих фильмов, что появление ещё одного ничего не изменит.

Стоит отметить, что в фильме «Неогранённые драгоценности» Адам Сэндлер отказался от амплуа комедийного актёра. Это криминальный триллер, сюжет которого рассказывает о том, как владелец ювелирного магазина Говард Ратнер (Сэндлер), проиграв в карты большое количество денег, должен найти способ заплатить долги.

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