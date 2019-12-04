Москва, , 22:41 — REGNUM В преддверии выхода на экраны фильма «Простой карандаш» о молодой школьной учительнице приехавшей из большого города в «глубинку», кинокритики обозначили фильм как объединение темы хождения в народ русской интеллигенции и подвига жён декабристов. Об этом пишет журнал Искусство кино.

Фильм режиссера Натальи Назаровой повествует о молодой школьной учительнице, приехавшей на работу в школу, где самым большим влиянием обладает не взрослый коллектив учителей, а сын криминального авторитета. Так автор экспериментирует с жанром школьной повести, превращая ее в социальную драму.

Кинокритики отмечают, что фильм «Простой карандаш» был представлен не на «Кинотавре», а на втором по значимости фестивале «Окно в Европу», но обещает стать одним из самых значимых российских авторских режиссеров.