Москва, , 22:35 — REGNUM 5 декабря в галерее «На Шаболовке» откроется выставка «Кристаллография Малевича и Леонидова», посвященная влиянию научных открытий конца XIX — начала ХХ века на отечественное искусство. Об этом сообщает официальный сайт галереи.

В фокусе внимания открытие Макса фон Лауэ, изучение структуры веществ и получение снимков кристаллических решеток отцом и сыном Брэггами, первые публикации фотографий снежинок, полученных Уилсоном Бентли. Эти открытия заметно повлияли на теоретические поиски Казимира Малевича и Ивана Леонидова.

Цель выставочного проекта — показать взаимосвязь и неслучайность параллелей между научными открытиями и творчеством авангардистов. Опираясь на редкие публикации и архивные документы, можно доказать увлечение Михаила Матюшина и Казимира Малевича открытиями в области кристаллографии.

Выставка продлится до 9 февраля 2020 года.