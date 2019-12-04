Нью-Джерси, США, , 22:32 — REGNUM Официальный представитель сценаристки Дороти Фонтаны подтвердил, что звезда кино и телевидения скоропостижно скончалась в возрасте 80 лет. Причина смерти остается неизвестной. Наибольшее признание она получила за свое участие в работе над созданием культовых научно-фантастических сериалов «Звездный путь» и «Звездный путь: Новое поколение», которые транслировались в 1966—1969 и 1987−1994 соответственно.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, картины рассказывают о путешествиях звездолета «Энтерпрайз» и членах его отважной команды, основной задачей которых является исследование новых планет, поиск новых форм жизни и всеобщее расширение знаний человечества о вселенной.

Кроме того, сценаристка работала над созданием таких картин как «Вавилон 5», «Трансформеры: Битвы зверей» «Серебряный серфер», «Земля: Последний конфликт», «Робинзоны космоса», «Капитан Симиан и космические обезьяны», «Повторная загрузка» и «Легенда о принце Валианте».