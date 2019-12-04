Нью-Йорк, США, , 22:29 — REGNUM На потоковом сервисе Netflix 7 февраля 2019 года состоится премьера сериала «Ключи Локков», в основу которого лёг одноимённый комикс автора Джо Хилла и художника Габриэля Родригеса. Об этом 4 декабря сообщил портал Deadline.

https://twitter.com/DEADLINE/status/1202264940565807104

В шоу снялись такие актёры, как Дэрби Стэнчфилд («Скандал»), Джексон Роберт Скотт («Оно»), Коннор Джессап («Монстр в шкафу»), Эмилия Джонс («Страна призраков»), Билл Хек («Баллада Бастера Скраггса»), Лайсла Де Оливьера («В высокой траве») и другие.

Сюжет сериала расскажет о том, как после странной смерти отца многодетного семейства оно переезжает в родовое поместье «Дом ключей». Там, в доме, дети находят ключи, которые дают им сверъестественные силы.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатель шоу «Во все тяжкие» объяснил, почему он передумал убивать Джесси