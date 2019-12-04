Лос-Анджелес, США, , 22:15 — REGNUM Режиссёр Джей Джей Абрамс намекнул на то, что в предстоящем фильме «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» появится ЛГБТ-персонаж. Об этом 4 декабря сообщил портал Variety.

Стоит отметить, что Абрамс не сказал об этом прямо, однако когда ему задали прямой вопрос, он дал понять, что в девятой части космической саги появится персонаж, который будет представлять определённую аудиторию.

Премьера фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» состоится 19 декабря 2019 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что фанаты «Звёздных войн» выдвинули интересную версию, касающуюся загадки малыша Йоды в сериале «Мандалорец».

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