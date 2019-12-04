Лос-Анджелес, США, , 21:55 — REGNUM Британский актёр Генри Кавилл заявил, что он всё ещё хочет, чтобы вышел сиквел фильма «Человек из стали». Об этом 4 декабря сообщил портал Screen Rant.

Когда в недавнем интервью, посвященном сериалу «Ведьмак» Кавилла спросили про его отношение к версии кинокомикса «Лига справедливости» Зака Снайдера, актёр сказал, что ему было бы интересно посмотреть этот фильм, однако гораздо больше он хотел бы увидеть вторую часть «Человека из стали».

«Я бы предпочел поговорить о том, что произойдет в будущем. Будущем Супермена. Как я могу показать этого персонажа из комиксов, которые тесно связаны с Человеком из стали. Мне очень нравится фильм «Человек из стали», и я бы хотел бы продолжить рассказ с того момента, на котором он остановился», — сказал Кавилл.

Напомним, премьера фильма «Человек из стали» состоялась в июне 2013 года. Снимал её Зак Снайдер. При бюджете $225 млн картина собрала в мировом прокате около $668 млн.

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