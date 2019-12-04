Нью-Йорк, США, , 21:28 — REGNUM Создатель сериала «Во все тяжкие» Винс Гиллиган сообщил, что согласно изначальному сценарию Джесси Пинкман (Аарон Пол) должен был умереть ещё в первом сезоне сериала. Об этом 4 декабря сообщил портал Screen Rant.

Сценарист и продюсер рассказал: этот шаг должен был дать понять зрителям, что никто из персонажей сериала не находится в безопасности. К счастью, потом Гиллиган передумал и не стал убивать одного из главных героев шоу. Отчасти из-за того, что Джесси был очень популярен у зрителей, поскольку представлял собой порочного персонажа, который при этом нёс в себе уникальную «невинность».

Напомним, последняя серия шоу «Во все тяжкие» была показана каналом AMC 29 сентября 2013 года. 11 октября 2019 года на потоковом сервисе Netflix состоялась премьера картины «Путь: Во все тяжкие. Фильм» (El Camino: A Breaking Bad Movie), сюжет которого рассказывает о дальшейших приключениях Джесси Пинкмана.

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