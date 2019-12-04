Лос-Анджелес, США, , 20:51 — REGNUM Марк Руффало в интервью журналистам сказал, что для него съёмки в кинофильмах Marvel были иногда «унизительными». Об этом 4 декабря сообщил портал Digital Spy.

Актёр пояснил, что, изображая Брюса Беннера на съёмочной площадке, он чувствовал смущение, поскольку коллеги часто поддразнивали его на съёмочной площадке.

«Это было так унизительно, — сказал Руффало, — все актеры, куда бы я ни пошел, просто начинали смеяться надо мной, потому что они были в своих классных костюмах супергероев, а я в нелепой пижаме, из-за которой я выгляжу как доска для китайских шашек».

Ранее ИА REGNUM сообщило: фанаты выдвинули версию по поводу того, как Тор может покинуть киновселенную Marvel в будущем фильме. Они также предположили, что в картине «Тор: Любовь и гром» появится друг асгардца из комиксов.

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