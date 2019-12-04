4 декабря 2019 | Время чтения 3 мин

«Будет лучше, если наши дети запомнят, как проводили время в новых киноцентрах, а не рядом со старыми и закрытыми кинотеатрами»

Сергей Никаноров, , 20:35 — REGNUM Сегодня в Москве на Красной Пресне начался снос киноцентра «Соловей». При этом, как заявил журналистам член совета директоров АО «Киноцентр» Артём Чистяков, «в новом здании на Красной Пресне площадь кинозалов будет более чем в два раза больше, чем была в киноцентре «Соловей». По его словам, «предусмотрено большое число залов, два из которых отдадут исключительно для демонстрации детского и подросткового кино».

Киноцентр «Соловей» не исчезнет, он просто станет лучше M.2gis.ru

«Москвичей, которые выступают за строительство нового здания, несравнимо больше , чем сторонников сохранения морально и физически устаревшего комплекса, — считает Артем Чистяков. — Но их голоса многие российские СМИ почему-то не замечают. Между тем параллельно в сети набирает подписи петиция от тех, кто поддерживает задуманную реконструкцию «Соловья».

По словам представителя киноцентра, площадь всех кинозалов «Соловья» составляла менее 10% от общей площади здания — около 1,5 тыс. кв. м, а в новом проекте под кинозалы отведено около 3,5 тыс. кв.м. Кроме того в новом здании разместятся детский реабилитационный центр с 25-метровым бассейном, продолжит работать детская киношкола.

Заметим, что ранее в открытом письме владелец здания Вадим Меркин сообщил, что является собственником с 2007 года и изначально планировал снести это здание, поскольку оно не имеет архитектурной ценности и не соответствует современным требованиям безопасности.

Кстати, авторов петиции за строительство нового здания подержала председатель комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. Направив запрос генпрокурору Юрию Чайке, она, неожиданно для многих, поддержала солидарную позицию сторонников реконструкции.

Телеведущая, общественный деятель, основатель благотворительного фонда «Спешите делать добро!» Оксана Федорова также поддержала реконструкцию киноцентра. Дело в том, что собственник «Соловья» планирует отдать часть новых площадей под детские культурные и социально-реабилитационные проекты. То есть под те проекты, которые Оксана Фёдорова инициирует.

Известный актер Оскар Кучера также поддержал строительство современного «Соловья», заявив, что с удовольствием поведет своих четверых детей на фильмы в новые кинозалы. Не осталась в стороне певица Наталья Самбурская, да и многие другие звезды.

На днях депутат Московской городской думы Сергей Митрохин, который все последнее время уделял особое внимание этой истории, лично убедился в законности сноса киноцентра «Соловей». Как пишет издание «Версия», в сопровождении телекамер народный избранник приехал к сносимому зданию, чтобы проверить документы у подрядчика. Документы оказались в порядке. «Не имею права к ним придраться», — заявил, как пишет издание, Митрохин.

«Стоит почитать социальные сети и отзывы на всевозможных «Яндекс» и Google картах, «Афише», 2GIS и других порталах о качестве сервиса и удобствах существующего киноцентра, чтобы понять: мнения Федоровой и Кучеры — отнюдь не глас вопиющего в пустыне. Очень многие посетители называют «Соловей» безнадежно устаревшим, морально и физически, наследием советской эпохи. Да, старые советские кинотеатры жалко, но время не стоит на месте. Будет лучше, если наши дети запомнят, как проводили время в новых киноцентрах, а не рядом со старыми и закрытыми кинотеатрами. Люди начали привыкать к комфорту и ценить собственную безопасность», — считает Артем Чистяков.