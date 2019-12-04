Вашингтон, , 20:28 — REGNUM Компания Plex объявила о запуске собственного бесплатного потокового сервиса для просмотра фильмов и потоковых тв-программ. Об этом 4 декабря сообщил портал Engadget.

https://twitter.com/engadget/status/1202227499607961600

Доступ к сервису могут получить жители более, чем 200 стран. У новой платформы не будет платных подписок, однако при просмотре фильмов и сериалов пользователи будут видеть рекламу.

Напомним, в сентябре 2019 года Plex объединилась с Warner Bros. в рамках существующего проекта. Компания тогда обещала запустить новый сервис к концу 2019 года и заявивила, что впоследствии она продолжит партнерство с известной кинокомпанией.

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