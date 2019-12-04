Лос-Анджелес, США, , 20:14 — REGNUM Создатель сериала «Викинги» Майкл Хёрст напишет сценарий к экранизацией цикла романов индийского писателя Гоша Амитава «Трилогия ибиса». Об этом 4 декабря сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Производством картины займутся компании Tiger Aspect, Endemol Shine India и DoveTail Media. В рамках этого проект Хёрст вновь объединится с Шекхаром Капуром («Золотой век»), который выступит в качестве режиссёра картины.

Писатель Гош Амитав получил большую известность после того, как в 2008 году выпустил роман «Ибис». В 2011 году писатель опубликовал продолжение книги под названием «Река дыма». Книги цикла посвящёны колониальной истории Индии.

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