Вашингтон, , 18:35 — REGNUM Сайт текстов песен Genius подал в суд на Google и LyricFind, компания утверждает, что они незаконно присваивали его тексты музыкальных композиций. Об этом 4 декабря сообщил портал Engadget.

В иске компания сообщает, что она впервые обратила внимание на факт плагиата, когда поисковая система Google стала выдавать текст песни Panda группы Desiigner, которая стала хитом в 2016 году. С этого момента команда Genius при создании текстов стала использовать технологию «водяного знака» при помощи апострофов.

Каждый 2-й, 5-й, 13-й, 14-й, 16-й и 20-й апострофы в текстах песен команда сайта делала фигурными, а все остальные — прямыми. В Genius отметили, что если прямые апострофы представить как точки, а фигурные как тире и перевести код Морзе на английский, то получится слово «изменено» (redhanded). В иске портал потребовал от Google и LyricFind выплатить ему $50 млн.

Сайт Genius, ранее называвшийся Rap Genius, был запущен в 2009 году Томом Леманом, Иланом Зехоры и Махбодом Могадамом. Он предоставляет пользователям возможность размещать тексты песен и их переводы, а также является новостным порталом.

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