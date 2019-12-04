Москва, , 18:31 — REGNUM Обсуждение роли интеллектуальной собственности в эпоху высоких технологий прошло в инновационном центре «Сколково» в Москве в рамках эксклюзивного предпремьерного показа фильма «Война токов», продюсером которого выступил Тимур Бекмамбетов. Организатором мероприятия выступили ассоциация IPChain, фонд «Сколково», Российский союз промышленников и предпринимателей при поддержке первого IP-блога «Чувство собственности», агентства комплексных коммуникационных решений PROPHET, компании Okko Studios и Forbes Russia.

Как отметил, выступая с приветственным словом, генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности Фрэнсис Гарри, интеллектуальная собственность — это центр конкуренции. «Этот фильм — о конкуренции великих умов, и всегда важно найти баланс между конфликтующими технологиями, — заявил он. — Думаю, что каждый великий изобретатель должен в какой-то момент задуматься об ответственности за свое изобретение. Автор и его отношение к стремительно меняющемуся миру — важный аспект нашей работы».

Советник председателя совета директоров фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен добавил, что успешным станет тот, кто не побоится инвестировать в технологии: «Хороший предприниматель — тот, кто готов к новому дню. Сейчас мир стоит на пороге инноваций, и, как и в другие великие моменты истории, идет борьба между технологиями, формирующими наше будущее».

Перед показом фильма, который в России официально выходит в прокат 5 декабря, прошел паблик-ток, посвященный роли конкуренции в технологическом прогрессе. В нем приняли участие председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов, председатель комитета РСПП по интеллектуальной собственности, президент ассоциации IPChain Андрей Кричевский, продюсер фильма «Война токов» Тимур Бекмамбетов и журналист, популяризатор науки, автор книг «Изобретено в России. История русской изобретательской мысли» Тим Скоренко.

Модератором дискуссии выступил редакционный директор Forbes Russia Николай Усков. Он предположил, что конкуренция технологий играет важнейшую роль для экономики страны. «Конкуренция в разных форматах всегда стоит в центре развития. Сейчас популярность набирает бизнес-стратегия, при которой можно найти выгоду в работе с конкурентами, сделав их своими партнерами», — сказал Усков.

Из всех цифровых инструментов кино лучше всех продвигает и популяризирует инновации, полагает председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов. «Идея организовать этот показ возникла потому, что задача «Сколково» — как раз рассказать широкой аудитории, почему так важно заниматься технологическим предпринимательством. Из всех доступных нам инструментов кино лучше всех продвигает и популяризирует инновации. И наш выбор не зря пал на фильм «Война токов». Главная тема здесь — конкуренция, и именно она является двигателем прогресса, она обогащает и дает стимул развиваться дальше. Конечно, стоит сделать разграничение между технологической и правовой конкуренцией. Можно быть замечательным изобретателем, придумать что-то первым, но найдется другой человек, который на твоей идее заработает деньги. Поэтому существует «Сколково», которое позволяет небольшим компаниям конкурировать с гигантами и подталкивать их что-то менять», — сказал он.

По мнению президента ассоциации IPChain Андрея Кричевского, фильм «Война токов» — один из немногих, где реалистично передается дух инноваторства и конкуренции технологий: «Сейчас происходят похожие процессы. Просто мы как современники их не видим, но они есть, они важные и меняют мир». Однако, подчеркнул Кричевский, новые технологии, тот же искусственный интеллект, не должны пугать людей: «В каком-то смысле мы построили общество на основе принципа, что весь мир принадлежит человеку. И даже всплеск инноваций не изменил того факта, что иного субъекта права, чем человек, нет. Законы пишутся людьми и для людей. И пока мы живем в человекоцентричном обществе, нет никого и ничего кроме человека, кто может быть обладателем прав».

Как объяснил продюсер фильма Тимур Бекмамбетов, фильм не только о конкуренции, а скорее о коллаборации. «Для меня важна сама тема инноваций, это что-то из личных переживаний, воспоминаний. С другой стороны, я хотел сделать фильм про Николу Теслу — он вышел за границы нашего с вами понимания мира. Инновации всегда связаны с риском сотворить не только добро, но и посеять зло. Тесла был гениальным сумасшедшим, в то время как Эдисон прошел путь от любопытства до открытий. Однако, думаю, движущей силой для их открытий все-таки была не конкуренция, а стратегическая коллаборация: именно она дает наилучшие результаты», — поделился Бекмамбетов.

Как заключил Тим Скоренко, как минимум в ближайшие 70 лет технологии не заменят человека, и этого не стоит бояться — история, показанная в фильме «Война токов», тому пример.

Фильм режиссера Альфонсо Гомес-Рехонта «Война токов», продюсерами которого выступили Тимур Бекмамбетов и Мартин Скорсезе, рассказывает историю о гонке технологий электрического тока через призму личного конфликта между изобретателем Томасом Эдисоном, предпринимателем Джорджем Вестингаузом и визионером Николой Теслой. Главные роли исполнили Бенедикт Камбербэтч, Майкл Шеннон, Николас Холт и Том Холланд.

По словам Тимура Бекмамбетова, сейчас истории о великих открытиях и внедрении инноваций как никогда актуальны. Более того, цифровые технологии в киноиндустрии позволяют сформировать новый язык кино. Бекмамбетов уверен, что будущее — за так называемым «скринлайф» — форматом кино, где действия разворачиваются не перед камерой, а на экране мобильного телефона или компьютера: «Люди проводят более половины своего времени в «цифре», потому они хотят смотреть кино о том, как они живут этой «цифровой» жизнью. Примеры фильмов «Убрать из друзей» и «Поиск» показали, что снимать такие картины экономически выгодно. У них низкая себестоимость, в них очень заинтересованы бренды и другие инвесторы». Бекмамбетов считает, что в будущем цифровые платформы будут делать половину контента в формате «скринлайф». Однако, предупреждает продюсер, вслед за инновациями всегда наступает ответственность за контент и зрителей.