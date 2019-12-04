Лос-Анджелес, США, , 18:15 — REGNUM Фанаты кинокомиксов Marvel поняли, как Крис Хемсворт может покинуть франшизу, в рамках которой снимаются фильмы о Торе. Об этом 4 декабря сообщил портал We Cot This Covered.

Они обратили внимнание на то, что новое оружие Тора — Громобой (Stormbreaker) не обладает теми же свойствами, что и Мьёльнир, а следовательно, его может использовать любой человек или существо иной расы. Они также вспомнили, что в комиксах у Тора появился друг — инопланетянин Бета Рэй Билл.

Поклонники предположили, чото он может появиться в предстоящем фильме «Тор: Любовь и гром» и получить от супергероя это оружие. Что касается Мьёльнира, то молот может перейти к Джейн Фостер. Таким образом, Тор останется без какого-либо оружия, что облегчит продюсерам задачу вывода персонажа из сюжетной линии фильмов расширенной киновселенной Marvel.

Напомним, мировая премьера фильма «Тор: Любовь и гром» запланирована на 5 ноября 2021 года. Ожидается, что в картине, над созданием которой будет работать режиссёр Тайка Вайтити, кроме Криса Хемсворта также снимутся Натали Портман (Джейн Фостер) и Тесса Томпсон (Валькирия).

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