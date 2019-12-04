Липецк, , 17:46 — REGNUM В Липецке на площади Петра Великого установили новогоднюю ёлку высотой 24 метра. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, её украшает 3,5 километра гирлянд и почти 600 новогодних шаров.

Также главную городскую ёлку украшают игрушки в виде конфет и «Полярная звезда». Всего в Липецке город установит девять новогодних елей — не считая тех, которые поставят у торговых центров, предприятий и организаций.

В украшении улиц города задействуют световые композиции, перетяжки и разноцветные лампы. К новогодним праздникам город будет полностью готов к середине декабря.