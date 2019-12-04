Железноводск, Ставропольский край, , 18:08 — REGNUM Реставрация дворца эмира Бухарского, который был построен в 1912 году и является исторической достопримечательность Кавказских Минеральных Вод, началась в городе Железноводске Ставропольского края. Специалисты приступили к противоаварийным работам на фасаде здания, сообщили ИА REGNUM 4 декабря в пресс-службе администрации города-курорта.

«Противоаварийный этап завершится 1 мая 2020 года, а затем начнутся работы по реставрации внутренних помещений», — приводятся в сообщении слова представителя подрядной организации.

Дворец эмира Бухарского, находящийся в собственности Министерства культуры РФ, был передан городу в аренду без права менять его курортное назначение. Отмечается, что он имеет сложную планировку со множеством лестниц, коридоров и переходов. В парадной части дворца находятся помещения, предназначавшиеся для официальных встреч, а на территории особняка располагается здание гарема и хозяйственные постройки.

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