Артём Дубровский, 5 декабря 2019, 11:33 — REGNUM В конце ноября на YouTube появился тизер-трейлер мультфильма «Кощей Бессмертный», быстро завоевавший внимание СМИ и рядовых зрителей. Как оказалось, созданием необычного проекта занимается маленькая любительская студия «АнимАрс», желающая вывести анимацию в России на качественно новый уровень.
Основатель студии Николай Белов создаёт небольшие мультфильмы без какого-либо финансирования, на чистом энтузиазме. «Кощей» — его первая большая работа, призванная доказать, что «даже в одиночку можно делать хорошо». Корреспондент ИА REGNUM пообщался с амбициозным аниматором и узнал о его предстоящей премьере.
Как появилась студия «АнимАрс»?
Николай Белов: Дело в том, что анимацией я занимаюсь с самого детства и изначально готовился стать скорее режиссёром, чем аниматором. У меня было и есть большое количество идей для полнометражных картин. Но повзрослев и впервые соприкоснувшись с этой индустрией, я понял, что реализовать все проекты именно так, как я их представляю, мне никто не позволит. Иными словами, ни один продюсер не даст денег на такое, поскольку все эти мультфильмы слишком отличные от того, что преобладает на рынке. Соответственно, у меня было два варианта: «продать» свои навыки крупной студии и всю жизнь рисовать коня Юлия, либо рискнуть и пойти своим путём. Выбор оказался очень лёгким.
Сколько человек трудится в студии помимо вас?
Николай Белов: По совести сказать, студией нас можно назвать в данный момент только ради краткости. «АнимАрс» — это, скорее, пока творческое объединение. Число наших добровольцев постоянно плавает и меняется. «Добровольцы» — это не рабочие в полном смысле слова, а скорее сочувствующие целям и планам, изложенным в получасовом ролике «Что будет с отечественной анимацией через 10 лет» на нашем канале. Так вот, в данный момент над тем же тизером трудилось четыре человека, помимо меня.
Сколько лет существует объединение?
Николай Белов: Объединяться мы стали году где-то в 2015-м, когда появилась возможность кинуть клич по разным художественным пабликам. А начинал один. Отсчёт следует вести с начала 2010 года, когда я взялся за разработку мультсериала «Секретные приключения Арса». Начинал я его с целью самообучения в процессе, дабы не терять многие годы на курсы анимации. Я считаю, что практика — это лучшая школа.
«Кощей Бессмертный» — это полнометражка, короткометражка или сериал?
Николай Белов: Это полнометражка, где-то на час двадцать, может, меньше. Жанры: ужастик и фантастика с элементами комедии. Сверхзадачу я ставлю собственно какую: вернуть в нашу анимацию хороший, не наигранный эпик, а также добрую эксцентрическую комедию, искренность. В нашем «Кощее» не будет вставных шуточек с отсылками к современности — поскольку это состарит фильм уже через год. Весь юмор будет исходить напрямую из персонажей и ситуаций, как оно, собственно, и должно быть в нормальном кино. В общем и целом, я просто хочу сделать такую сказку, которую сам хотел бы видеть на экранах и, возможно, указать дополнительный путь другим авторам.
Почему именно этот сюжет был выбран для мультфильма?
Николай Белов: Да ведь в нём есть абсолютно всё, что нужно для кино! Главным образом — сочнейший злодей. До сих пор изумляюсь тому, что никто его не показал должным образом на экране — это ведь сколько возможностей для ужастика, комедии и интриги в одном единственном персонаже.
Вся эта сказка содержит в себе все элементы, нужные для интересной истории: любовь, волшебство, добро, зло, котики. Так что, если фильм вдруг не удастся, то лишь по моей личной вине, ибо для успеха у меня на руках все козыри. Но хочу сказать, что в тизере показана только верхушка айсберга, сюжет будет сложнее и многослойнее любой из имеющихся экранизаций. Это будет некий собирательный образ всего отечественного «сказочного» кино.
Чем вы вдохновляетесь при создании «Кощея»?
Николай Белов: Это всегда приходит вспышкой, соединением в один момент множества составляющих. В 2009-м году я впервые с детства посмотрел старый мультик «Царевна лягушка» 50-х, даже, признаться, всплакнул в финале от умиления, когда герои летят в закат на крылатой лошади. Так вот, после этого, одним летним вечером, я отправился погулять в парк Коломенское. В нём есть большая широкая лестница, ведущая с горы к набережной. И вот спускаюсь я по этой лестнице, думаю над концепцией «лягушки», как бы её можно было обыграть сегодня, а в наушниках играет симфония Прокофьева «Иван Грозный». В ушах грозная, эпическая музыка, в голове Кощей — тут я начинаю играть роль этого Кощея, представляя, как он под эту музыку медленно с посохом спускается в подземелье, гремя костями. И в эту самую секунду — бац! Как любовь. Я увидел эту картину, осознал, что если в фильме будет такая крутая сцена, то он не может быть плохим.
И, отвечая на вопрос о вдохновении, это всё — фантастическая музыка Сергея Прокофьева, Игоря Стравинского и Рейнгольда Глиэра, на которой я и собираюсь строить фильм. Все композиции уже давно подобраны, и теперь я вижу, чем вдохновлялся Джон Уильямс.
Насколько сложно работать тем количеством людей, которое у вас есть?
Николай Белов: На самом деле, когда задача поставлена чётко, грамотно и поручена талантливым людям, работать становится не только абсолютно не сложно, но труд и вовсе становится истинным удовольствием. Так что, я бы сказал, никакой особой сложности.
Как реагируете на критику трейлера «Кощея» в социальных сетях? Будете ли что-то менять в зависимости от предложений зрителей?
Николай Белов: Ну, кстати, процентов 80 отзывов — положительные, что, конечно, радует и подпитывает. Но пользуясь случаем, скажу о своём отношении к понятию критики вообще. Меня прежде всего всегда интересуют цифры, а не слова: сколько посмотрело, сколько лайков, сколько репостов, какие сборы и т.д. Цифры объективны, слова нет. Допустим также, я сделал нечто, и кто-то сказал: «мне это нравится», другой: «это фигня из-под коня!», то в обоих случаях для меня тут нет никакой конкретной информации, кроме отчёта о предпочтениях отдельного человека.
Поэтому я прислушиваюсь к тем немногим, кто указывает на более-менее конкретные вещи. Например, что в озвучке слишком много «известных» звуков — я этого, например, не знал, и это повод поговорить со звукорежиссером о решении проблемы.
Сколько уже удалось собрать денег при помощи донатов? И какую сумму нужно собрать, чтобы сделать хороший мультфильм?
Николай Белов: А мы ещё и не начинали. Карту я просто указал на всякий случай в описании, но чтобы что-то реально собрать, надо разворачивать целую кампанию. Уже работаем над этим с нашим продюсером Ароном Косиновым. А собрать нужно много, и если смотреть на вещи реально, то краудфандингом столько не соберешь. Мы планируем обращаться в разные фонды (не в «Фонд кино»), а пока — начну потихоньку всё своими силами и посмотрим, как пойдёт. Главное — делать, чтобы было, что реально можно показать людям.
Оцените текущее состояние анимации в России.
Николай Белов: Потихоньку подымается, силами Animation School, созданной моим хорошим другом Андреем Трениным. Но опять же, если мы про индустрию, то это, по большому счёту, не анимация, это — индустрия рекламы детских товаров.
Приведу пример. У моего друга дочь, четыре годика, за утренней кашей она смотрит один известный отечественный мультсериал. Мне стало интересно — как он ей? Спрашиваю, но она абсолютно ничего не может сказать о сюжете и героях. Ну, то есть вообще ни словечка. Ребёнок просто сидит, жуёт кашу и смотрит. Затем в магазине она узнает этих персонажей, мама ей купит игрушку — и всё вроде бы хорошо, рынок крутится, растёт.
Но вот она вдруг стала проситься с мамой в кино на «Короля льва», я стал спрашивать про него — и вот тут она начинает взахлёб мне рассказывать про героев, кто кого предал, убил, кто кому отомстил, полюбил и т.д. И при этом она также купит игрушку с Симбой и пойдёт на него в кино не один раз. Чувствуете принципиальную разницу? А большинство продюсеров — нет.
Как начинающему художнику добиться успеха и начать делать мультфильмы?
Николай Белов: Разочарую многих, но только трудом. Вы ведь поймите, сам я человек отнюдь не великой силы воли, мне страшно и больно думать о том, как много я бы успел сделать, если бы не ленился, если бы жил и работал по распорядку. Так что, даже если у вас средний уровень воли, вы сумеете добиться всего, чего пожелаете, при сложении двух необходимых вещей: хорошей фантазии и беспощадной упёртости. Если это есть, вы найдёте путь и без чужих советов! Подсматривайте за другими и постоянно действуйте!
Сколько приходится тратить из своего кармана для создания мультфильма?
Николай Белов: Ну, например, на ролик по «Кощею» я потратил около 35 тыс. рублей на фоны и фазовку нескольких сцен. В других случаях тратил чуть меньше на заказ оригинальной музыки. Но у меня же особая ситуация, так как я, в принципе, сам справляюсь со всем понемножку, даже озвучиваю пока что большинство персонажей. Вы поймите, что я очень критично отношусь к своим способностям как в анимации, так и в озвучке, в цветовых решениях и в рисовании вообще — всем этим я занимаюсь исключительно по вынужденной необходимости, чтобы довести до уровня хоть сколько-нибудь смотрибельного прототипа. Поэтому-то, как выглядит нынешний тизер, мало говорит нам о том, каким будет фильм в итоге. Но действовать нужно сейчас, в тех условиях, которыми ты располагаешь!
Ваш любимый мультфильм?
Николай Белов: Ой, тяжело сказать, для меня это — самый трудный вопрос. «Аладдин»? «Остров Сокровищ»? «Белоснежка»? А «Кролик Роджер» считается? Это как выбирать, что тебе дороже — рука или нога.
Смотрели «Холодное сердце 2»? Как оцениваете его?
Николай Белов: Честно говоря, не смотрел. И первую часть не смог осилить. Ну вот просто не моё это — маловато комедии, карикатуры, всё прилизанное, неискреннее и стандартизированное. Но это — исключительно на мой характер. Никому не навязываю ни в коем случае.
В СМИ сейчас пишут, что у вас амбиции привнести качество Disney в российскую анимацию. Откуда эти амбиции появились?
Николай Белов: Это они подсмотрели в описании под видео, которое я указываю в каждом ролике. Слово Disney там стоит в основном для тегов — оптимизация, все дела. Но доля правды в этом есть, ведь Disney, хочешь не хочешь, это качество и масштабы производства. Я только об этом. О том, что наша богатейшая культура заслуживает тех же объёмов и качества. Это ведь не обязательно про стилистику, как некоторым кажется, я не призываю наводнять нашу анимацию мультиками про поющих принцесс и птичек.
Как простые зрители могут помочь вам сделать «Кощея» лучше (помимо финансовых вложений)?
Николай Белов: Распространением тизера и сопутствующих ему роликов, которые в дальнейшем будут появляться. Подписываться на канал, показывать его друзьям и т.д. Это нас очень порадует, и мы будем работать лучше. А если кто-то чувствует жажду к анимации, имеет время и таланты, то могут посмотреть наш ролик «Что ждёт отечественную анимацию через 10 лет» и попробоваться добровольцем. Кстати, я ведь пишу книжку сейчас «Будущее анимации в России», вот там стараюсь всё это дело охватить подробно, осмыслить философски и предложить практические решения назревших проблем. Тема, как понимаете, широкая, нешуточная.
Сможет ли «Кощей» конкурировать с мультфильмами «Мельницы» на ту же тематику?
Николай Белов: Нам, как молодому творческому коллективу, было бы безусловно приятно помечтать об этом, но будем реалистами. «Мельница» — это крупная студия с многолетним опытом и большим коллективом профессионалов, зарекомендовавшая себя на рынке. У нас же всё только ещё начинается, всё впереди. К тому же та возрастная аудитория, на которую мы рассчитываем, несколько повыше той, с которой работает большинство студий, в том числе «Мельница». В любом случае хочу сказать одно: сейчас мы открыты для любых инициатив и предложений по «Кощею» и с интересом рассмотрим каждое из них.
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