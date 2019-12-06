6 декабря 2019 | Время чтения 6 мин

Российское издательство «Лавка игр» представило на прошедшем «Игроконе» в Москве игру Юрия Ямщикова «Карманный детектив». Новинку локализуют в десяти разных странах и с нетерпением ждут выхода второй части, посвященной мирам Лавкрафта. В компактной коробке поместилась колода карт, благодаря которым игроки могут примерить роль сыщиков и разгадать таинственное дело. Обозреватель ИА REGNUM разобралась, почему всем так приглянулась эта игра, и поговорила с автором о ее создании.

Алёна Соколова, , 10:17 — REGNUM Один из трендов 2018 года в настольных играх — детективы, и он же остался царствовать, плавно пересекая черту 2019 года. Коробки выходили разные: для разных аудиторий, возрастов, на любой кошелек и тематику. На петербургском конвенте разработчиков настольных игр «Граникон» геймдизайнер Юрий Ямщиков («Стальная арена», «Правильный мёд») представил свой «Карманный детектив»: и за игру чуть не случилась драка между издателями.

Игра Юрия Ямщикова «Карманный детектив» Иван Шилов © ИА REGNUM

Победила «Лавка игр»: на прошедшем в октябре 2019 года «Игроконе» издательство представило, наконец, долгожданный хит. Более того: контракт на издание настолки заключили в десяти других странах. Маленькая стоимость, приятный дизайн и понятные правила делают проект доступным и потенциально масштабируемым. Так, на краудфандинговой платформе издательства уже открыт предзаказ на второй «Карманный детектив», посвященный произведениям Лавкрафта (вероятно, будущим сыщикам придется столкнуться с Ктулху).

Настольные игры Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

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Следствие ведут…

Бум на жанр в России начался с вышедших примерно в одно и то же время игр «Элементарно» Жозефа Санчеза и «Детектива» Игнация Тшевичика. И если первое похоже на игру Ямщикова по формату (тоже небольшая карточная игра, которая стремительно обрастает дополнениями благодаря шустрым локализациям издательства «Стиль жизни»), то второе схоже «Карманным детективом» по функционалу, но отечественная версия дешевле в десять раз. Впрочем, у «Детектива» Игнация (выпущенного для российской публики компанией GaGaGames) есть особенности — например, настоящая компьютерная база данных, где игроки, вбивая коды с улик, могут проводить анализ ДНК, копаться в архивах и постигать всю прелесть аналитической работы сыщиков.

В отечественной маленькой коробочке, не отличающейся форматом от обычной пачки игральных карт, спрятана колода с подсказками, досье и сюжетными картами, разделенная на несколько частей. Детектив сам по себе одноразовый, но учитывает возможность ошибки: если вы ошиблись, вам предложат еще подумать и представить другое решение. Подобный трюк используется, например, в кооперативе «Агентство Время», и эффективно смягчает негатив поражения. В обоих случаях карты не страдают (их не нужно рвать, резать, разрисовывать), поэтому, пройдя детектив, вы можете отдать его пройти кому-то еще, а самим любоваться, как другие шевелят извилинами.

«Я следил за трендами, решил, что именно такой игры (компактной, но тематичной) сейчас как раз не хватает», — рассказывает Юра о создании игры.

Детектив можно разгадывать в одиночку, а можно компанией до шести человек. Оптимально, на мой взгляд — от 2 до 4 участников, чтобы у каждого было поле для рассуждений и не возникало ощущения перетягивания каната. Играть в такой жанр одному можно, но я не понимаю, зачем, если есть множество компьютерных или мобильных детективных квестов.

Длится игра по оценкам разработчиков и тестировщиков час; и правда: вдвоем мы прошли ее за 50 минут на среднем уровне. Да, ваш результат будет ранжироваться по баллам, в зависимости от принятых решений и количества сыгранных карт. Основная цель игры — найти убийцу; но ведь интереснее работать над качеством своего расследования, а не только над его точностью. Можно прочитать все карты в игре и знать разгадку наверняка, но тогда непонятно, ради чего все затевалось.

«Для поиска интересных ключевых идей, на основе которых можно построить сюжет игры, я смотрел детективные сериалы, читал классические книги. Второй сезон будет по конкретному миру — для работы над ним я обращаюсь к первоисточнику», — говорит Ямщиков, имея в виду мир «Ужасов Аркхема».

Делу — время

В истории нам придется разгадать тайну смерти одного мужчины: вначале у вас будет несколько улик и общее описание произошедшего, а также развилка в разные стороны — кого допрашивать и в какой последовательности, игроки решают сами. Колода разделена на локации, например, место работы, дом убитого, полицейский участок: у каждой колоды по 10 карт, доступ к которым открывается по мере прохождения. Образно, процесс выглядит так (история изменена, чтобы не раскрывать интриги): вы можете допросить соседку Таню, а можете — дворника Витю. Если выберете Таню, пойдете изучать одну карту, а если Витю — другую.

Есть понятие потраченного на действие времени: куда-то ехать дальше, куда-то ближе. Время является ресурсом, по которому в конце игры будут высчитываться итоговые баллы. Потратили слишком много времени (вскрыли много лишних карт, проверяя все зацепки) — получили плохой результат. Однако есть особенность, которая вносит новизну в работу Ямщикова (в сравнении с «Детективом» Тщевичика»): время, несмотря на то, что является своеобразным «штрафом», также позволяет открывать определенные локации, как только вы достигаете нужного значения.

Кроме времени при подсчете очков учитываются факторы настроения: на некоторых карточках есть грустные смайлики, говорящие, что ваши действия могут привести к негативным последствиям для вашей карьеры или социального статуса в целом. Когда вы разгадываете «Карманный детектив», то примеряете на себя роль штатных сыщиков, и любое ваше решение влияет и на вашу жизнь, и на жизнь тех, к кому это решение относится. Посадить невиновного означает, например, не только ошибиться с вердиктом дела, но и испортить судьбу кому-то, кто того не заслужил.

Настольные игры Дарья Драй © ИА REGNUM

Юра, сколько времени ты разрабатывал игру?

Юрий Ямщиков: «На разработку первого прототипа я потратил около месяца. На переделку, тестирование и новые правки — еще около двух месяцев. Мало сделать так, чтобы игра работала. Надо, чтобы она приносила удовольствие совершенно разным игрокам, а также пройти между Сциллой очевидности и Харибдой непонятности.

Еще два-три месяца ушло на дошлифовку, редактуру, обсуждение и корректировку графики. В итоге на первое дело я потратил около полугода, при том что к графике я отношения практически не имел. Разумеется, это был не единственный проект, над которым я в это время работал, но он был самым приоритетным.

Второе дело пошло быстрее, хотя и работа над ним измеряется месяцами. К каждому делу я подхожу творчески, придумываю не только сюжетные повороты, но и какие-то игромеханические особенности, чтобы игра давала игрокам новый опыт».

Чтобы сыграть в «Карманный детектив», вам понадобится достаточно много места на столе, чтобы разложить все колоды и не забывать о картах, которые уже перевернуты: важно не запутаться с ходом следствия, хотя каждая карта имеет свой буквенно-цифровой код. Вы погружаетесь в историю плавно, словно кто-то включает свет в темной комнате, и он нарастает, открывая все больше деталей для умозаключения.

Сам сюжет такого «квеста» получается логичный, но при этом не банальный: догадаться с ходу, что случилось и из-за чего, невозможно, поэтому какое-то время все равно придется уделить путешествиям по различным детективным дорожкам. Есть ветки, которые ведут в тупик, а есть те, которые дополняют пазл картины случившегося правильными деталями.

Получается достойный отечественный продукт: хороший аналог зарубежных детективных квестов, показывающий, что наши российские геймдизайнеры умеют создавать истории не хуже своих иностранных коллег.

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