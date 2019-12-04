Пекин, , 15:05 — REGNUM Китайская компания Chery добавила кроссоверу Tiggo 4 в топовой версии Cosmo опцию автозапуска мотора. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Эта опция очень полезна зимой. Теперь водитель перед поездкой сможет заранее прогреть мотор и салон машины, а также разморозить лед на зеркалах, стеклах и в форсунках стеклоомывателя. Однако эта опция может использоваться и летом, когда требуется заранее охладить салон.

Представители автопроизводителя назвали эту функцию «приятным дополнением к полному «зимнему» пакету».

Сообщается, что для автозапуска используется как ключ-брелок, так и ключ-браслет. В китайской компании также отметили, что цена авто в комплектации Cosmo осталась прежней.

Напомним, в ноябре текущего года в России было приобретено 607 моделей Chery. Это в два раза больше, чем было куплено в ноябре 2018 года.

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