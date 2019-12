Вашингтон, , 14:25 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. анонсировала выход кинокомикса «Джокер» на Blu-Ray и назвала дату релиза. Об этом 4 декабря сообщил портал We Got This Covered.

Поклонники талантов Тодда Филлипса и Хоакина Феникса смогут приобрести диски с картиной уже 17 декабря 2019 года. Стоит отметить: Warner Bros. решила выпустить фильм на Blu-Ray довольно быстро, несмотря на то, что его широкий прокат закончился совсем недавно.

Ранее ИА REGNUM сообщило: режиссёр Тодд Филлипс, отвечая на критику Мартина Скорсезе, заявил, что не стоит сваливать все кинокомиксы в одну кучу. Он отметил, что сам бы не стал сравнивать плохие фильмы о гангстерах с картинами известного кинематографиста.

