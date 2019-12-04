Стокгольм, , 14:12 — REGNUM На шведском музыкальном потоковом сервисе Spotify вновь появилась музыка рэпера Jay-Z, который ранее убрал свои треки из нескольких конкурирующих подобных платформ. Об этом 4 декабря сообщил портал Engadget.

https://twitter.com/Spotify/status/1202090253839937536

Jay-Z решил пойти на такой шаг в 2017 году, после того, как приобрёл музыкальный сервис Tidal. Впоследствии большая часть его композиций вернулась на платформы, в частности на Apple Music. Сейчас Spotify объявил, что к 50-летию рэпера весь его каталог снова становится частью библиотеки потокового сервиса. Почему Jay-Z пошел на такой шаг неизвестно.

Напомним, в октябре 2019 года ИАР сообщило, что число платных подписчиков Spotify превысило 113 млн. Аналитики компании считают, что к концу 2019 года их количество вырастет до 270 млн.

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