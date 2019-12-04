Сеул, , 13:53 — REGNUM Национальный оркестр Республики Корея выступит в Польше 4 декабря. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства культуры, спорта и туризма Южной Кореи.

По их словам, концерт пройдёт в драматическом театре Варшавы.

Известно, что данный концерт, приуроченный к 30-летию установления дипломатических отношений между Южной Кореей и Польшей, организован при поддержке Корейского фонда международных культурных обменов (KOFICE) и Корейского культурного центра в Польше.

В программе заявлены корейские и польские народные мотивы, включая известную народную песню в Корее «Ариран».

Мы надеемся, что данный концерт позволит жителям Польши познакомиться с корейской традиционной музыкой, а также укрепит дружеские отношения между странами», — сообщили в министерстве.

Национальный оркестр Республики Корея — оркестр народных инструментов Южной Кореи, в состав которого входят 70 музыкантов.