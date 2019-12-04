Ульяновск, , 13:36 — REGNUM В Ульяновской области стартовали мероприятия, посвящённые 150-летию со дня рождения Владимира Ленина, которое будет отмечаться в 2020 году. В Ленинском мемориале открылись три выставки, посвящённые революционному деятелю, в состав которых вошли 200 экспонатов, сообщили ИА REGNUM в министерстве искусства и культурной политики Ульяновской области.

Экспозиция «В. И. Ленин. О личном» в Ленинском мемориале открывает череду мероприятий, приуроченных к празднованию 150-летия известного революционного деятеля. Она состоит из трёх выставок, показывающих Ленина как выдающегося человека, учёного и политика. Часть экспозиции посвящена дружбе, работе и отношениям, также представлена инсталляция.

Всего выставлено более 200 экспонатов — фотографии, документы, макеты и одежда. Все они — подлинные, что придаёт экспозиции особую значимость и уникальность, говорят организаторы.

Напомним, Ленинский мемориал в Ульяновске, который представляет собой комплекс зданий и сооружений, создан в честь 100-летия со дня рождения выдающегося земляка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году будет отмечаться 150-летию со дня рождения Владимира Ленина, малой родиной которого является Ульяновск (Симбирск). Ульяновцев ждут тематические лектории, презентации книг, марафоны чтения, конференции. Сегодня, 4 декабря, стартует цикл научно-популярных лекций от профессиональных историков — кандидатов и докторов наук. Открывает лекторий «Слово историку» заведующая научно-исследовательским отделом, кандидат исторических наук Надежда Липатова темой «Короткий ХХ век. Мир. Время. Человек».

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