Лос-Анджелес, США, , 13:28 — REGNUM Новость о том, что Disney после приобретения Fox планирует снять новый фильм по франшизе «Планета обезьян» озадачила фанатов. Об этом 4 декабря сообщил портал Screen Rant.

Поклонники вселенной задались вопросом, будет ли новая картина продолжением картины 2017 года «Планета обезьян: Война» или же она станет перезагрузкой всей франшизы. Отчасти подобный вопрос у них возник из-за того, что в последнем фильме была закончена история Цезаря.

Ранее СМИ сообщили, что новую «Планету обезьян» снимет Уэс Болл. Стоит отметить, что до слияния Fox и Disney режиссёр был прикреплён к проекту фильма по комиксам «Мышиная стража». Этот проект стал одной из первых «жертв» сделки между компаниями.

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