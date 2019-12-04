Пермь, , 12:59 — REGNUM Центральный выставочный зал (ЦВЗ) города Перми совместно с DO-Галереей из Санкт-Петербурга представит выставку портретов Николая Дронникова, об этом 4 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Дронников

Дронникова называют самым русским из французских и самым французским из русских художников. Он переселился в Париж в 1972 году.

«Он осуществил свою давнюю мечту о свободе творческого эксперимента и передвижения, получив возможность сопрягать культурные смыслы и быть свидетелем развития русской культуры в эмиграции», — отмечают в пресс-службе ЦВЗ, говоря о творчестве Дронникова.

Среди работ, представленных в экспозиции, портреты Андрея Тарковского, Булата Окуджавы, Иосифа Бродского, Владимира Высоцкого, Мстислава Ростроповича. Экспозиция откроется 6 декабря и продлится до 18 декабря.

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