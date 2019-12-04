Сеул, , 12:23 — REGNUM Фильм южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо «Паразиты» удостоен награды Национального совета кинокритиков США. Об этом сообщает KBS со ссылкой на официальный сайт национального совета.

Согласно опубликованным данным, южнокорейская картина была признана «Лучшим фильмом на иностранном языке».

Известно, что награду за режиссуру получил Квентин Тарантино за «Однажды… в Голливуде», за главную роль — Адам Сэндлер («Неограненные драгоценности») и Рене Зеллвегер («Джуди»).

«Лучшим фильмом года» стала картина режиссёра Мартина Скорсезе «Ирландец».

Отметим, что южнокорейский фильм «Паразиты» был удостоен «Золотой пальмовой ветви» 72-го Каннского фестиваля, а также нескольких наград Ассоциации кинокритиков Атланты (AFCC).