Москва, , 11:20 — REGNUM 6 декабря в рамках Международной ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction состоится награждение победителей книжной премии «Русские рифмы», «Русское слово». Об этом сообщает Литературная газета.

Всего в 2019 году на соискание премии подали заявки 400 участников возрастом от 18 до 35 лет. В качестве награды холдинг «Эксмо-АСТ» предоставит молодым литератором (победителям в номинациях «Современная проза», «Интеллектуальная проза», «Жанровая проза» и «Поэзия») издать собственную книгу. Компания «Литрес» поможет авторам в продвижении их произведений на своих платформах. Обладатель главного приза в номинации «Драматургии» получит право на постановку его пьесы в «Театре Скорика».

В состав жюри премии в 2019 году вошли писатели Яна Вагнер, Вадим Панов, Милена Завойчинская, Аглая Набатникова, актер и режиссер Никита Высоцкий, редактор серии «Редакции Елены Шубиной» в издательстве «АСТ» Алексей Портнов, редактор отдела «Поэзии» в издательстве «Эксмо» Наталия Розман, президент Фонда «Поэзия улиц» Люся Моренцова и другие.