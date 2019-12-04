Рязань, , 11:14 — REGNUM 14 декабря в Рязани пройдет фестиваль музыки и спорта «Катай, Рязань!». Праздник состоится в рамках проекта «Новогодняя столица России», сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что «мы решили провести соревнования по сноуборду в Рязани в рамках проекта, потому что это очень популярный зимний вид спорта среди молодежи, которая задает моду на путешествия» — так что на фестивале сразятся между собой сильнейшие международные сноуборд-атлеты в дисциплине джиббинг. Соревнования будут сопровождать выступления местных музыкальных групп и диджеев. Глава администрации Рязани Елена Сорокина ответила, что в городе впервые проходит мероприятие такого уровня, и она настоятельно рекомендует всем местным жителям и гостям его посетить.

Добавим, что все мероприятия пройдут на специально подготовленной площадке — для показательных выступлений сноубордистов создадут специальные трамплины и фигуры; на территории фестиваля зрители смогут перекусить у разбитых палаток с разнообразной едой.