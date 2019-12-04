Москва, , 11:12 — REGNUM На «НТВ» 9 декабря стартует четвертый сезон детективного сериала «Пес».

Картина повествует о сыщике, потерявшем работу, друзей и жену, но нашедшем нового товарища — собаку по кличке Пес. Главный герой вместе с питомцем расследуют много загадочных убийств. В новом сезоне зрителей ждет неожиданный поворот в сюжете — бывшая жена сыщика будет подозревать своего нового мужа в измене.

По сообщению российской новостной службы «Телепрограмма», главные роли исполнили Никита Панфилов, известный по «Салют-7», «Сладкая жизнь», «Мажор», «Кровь не вода» и «Как я стал русским», Андрей Саминин, знакомый зрителям по картинам «Хайтарма», «Излечить страх», «Отряд», Михаил Жонин, снявшийся в «Ловушка», «Отряд», «Охотники за караванами» и «Правила угона», Ольга Олексий, сыгравшая в «1942», «1941» и «На линии жизни», и Денис Роднянский, известный по картинам «Сваты», «Завтра будет завтра», «Женский доктор 2».

В качестве создателя и исполнительного продюсера сериала выступил Виктор Приходько, участвовавший в создании картин «Девять жизней Нестора Махно», «1941», «1942». Также в роли сценариста выступил Марк Лимаренко, благодаря которому свет увидел сериал «В сети». В роли исполнительного продюсера выступил Артем Приходько, известный по сериалу «Конвой». Режиссером стал Николай Каптан, создавший сериал «Девять жизней Нестора Махно».