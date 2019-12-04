Сеул, , 11:10 — REGNUM Официальный представитель актера Чха Ин-ха подтвердил, что звезда кино и телевидения скоропостижно скончался в возрасте 27 лет. Он был найден мертвым во дворе своего дома. Причина смерти не разглашается, а агентство Fantagio обратилось к общественности с просьбой воздержаться от спекуляций на данную тему. Наибольшее признание он получил за свою роль в сериале «Банкир», который вышел на экраны 27 марта 2019 года.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, картина повествует о чрезвычайно честном и добропорядочном банковском аудиторе, чья непреклонная вера в справедливость сталкивается с жестоким миром, где каждый ищет лишь власть и выгоду.

Кроме того, актер снялся в таких картинах как «Неполноценные люди», «Приберись получше», «Ты тоже человек?», «Вок любви» и «Температура любви».