Бербанк, США, , 11:06 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Disney + объявило о том, что к актерскому составу сериала «Главная звезда в Эпплтауне» присоединилась Кристин Ченоуэт, получившая признание благодаря «Мертвые до востребования», «Благочестивые стервы», «Хорошая жена», «Лузеры» и «Фрейзер». Актриса возьмет на себя исполнение главной роли.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, комедия повествует об обычной американке, живущей в маленьком городке в штате Висконсин. Она подрабатывает официанткой в придорожной забегаловке для того, чтобы внести свой вклад в расширение семейного бюджета. Однажды героиня находит утешение в выступлениях в местном театральном клубе. Однако, все меняется, когда у женщины появляется конкурентка из далекого прошлого.

В качестве шоураннера выступил Пол Рудник, работавший над «Создание мальчиков» и «Проекта Чарльза Буша». Команду исполнительных продюсеров возглавил лауреат премии «Оскар» Дэн Джинкс, участвовавший в создании картин «Красота по-американски», «Крупная рыба», «Нечего терять», «Власть страха», «Харви Милк», «Пропавший» и «Доктор Эмили Оуэнс».