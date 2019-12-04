Москва, , 11:03 — REGNUM Российская супермодель и актриса Наталья Водянова запускает новое реалити-шоу о своей семье. Она сообщила об этом на своей странице в социальной сети Инстаграм. В новом шоу Наталья Водянова покажет закулисье своей работы и отношения между членами ее семьи.

Недавно на российском телевидении стартовало сразу несколько проектов о жизни российских знаменитостей. 9 ноября на телеканале Super вышло телешоу «Яна Супер» о семье продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.

Также телеканал «ТВ 3» выпустил проект о семье Ивана Охлобыстина, известного по сериалу «Интерны». Реалити-шоу «Охлобыстины. Семья — это святое», повествующее об обычной жизни многодетной семьи, быстро приобрело популярность у российского зрителя.