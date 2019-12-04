Казань, , 10:59 — REGNUM С 5 по 7 декабря в городе Чистополь в Татарии пройдет волонтерская акция по консервации исторических деревянных зданий. Об этом сообщает Российская газета.

В годы Великой Отечественной войны в Чистополь был эвакуирован Союз писателей СССР и некоторое время в городе проживали такие известные авторы как Анна Ахматова, Константин Паустовский, Арсений Тарковский, Борис Пастернак. В честь фигуры последнего местные жители создали дом-музей. Он расположился в Доме Авдеева, названного именем чистопольского врача Дмитрия Дмитриевича Авдеева, проживавшего здесь в годы войны и сыгравшего важную роль в «эвакуационном» периоде жизни советских писателей. Известно, что Д.Д. Авдеев приглашал писателей собираться у себя дома, оказывал материальную поддержку, возможность которой была чрезвычайно редка и ценна в военное время.

По мнению исследователей, именно фигура врача Авдеева стала прототипом заглавного героя романа «Доктор Живаго». В текущее время деревянные дома, в одном из которых когда-то жил «чистопольский Живаго» находятся в аварийном состоянии и требуют масштабной реставрации. Не исключено, что инициатива жителей Татарии по консервации зданий в целях их защиты от дальнейшего разрушения привлечет внимание властей и бизнесменов и поспособствует организации реставрационных работ.