Москва, , 10:51 — REGNUM Сегодня, 4 декабря, президент России Владимир Путин поздравил коллектив Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури с юбилеем. Театру исполняется 100 лет, сообщается на сайте Кремля.

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Президент подчеркнул, что старейший театр Башкирии стал крупным просветительским центром и внёс выдающийся вклад в развитие многонациональной культуры России.

«В Башкирском академическом театре драмы вдохновенно трудятся талантливые люди, которые создают масштабные театральные проекты», — отметил Путин и пожелал коллективу успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в театре будет проведен капремонт. На период ремонта труппа временно будет размещаться в здании Башкирского театра оперы и балета.

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