Москва, , 10:49 — REGNUM 3 декабря завершилось читательское голосование Национальной литературной премии «Большая книга», победителем которого стал роман Гузели Яхиной «Дети мои». Второе место читатели отвели роману Григория Служителя «Дни Савелия», третьей позиции удостоился роман «Брисбен» Евгения Водолазкина. Об этом сообщает сайт премии.

На время голосования, проходившего на сайте LiveLib, сервисом ЛитРес был организован бесплатный доступ к книгам, участвующим в конкурсе.

Напомним, что Гузель Яхина получила известность как автор бестселлера «Зулейха открывает глаза», число скачанных экземпляров которой к 2019 году достигло 35 тысяч экземпляров. Новый роман Яхиной «Дети мои» посвящен судьбе поволжского немца Якоба Баха и событиям советской истории 1920−1930-х годов.

Напомним, что лауреаты XIV сезона премии «Большая книга» будут объявлены в ходе торжественной церемонии награждения 10 декабря