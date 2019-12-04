Прага, , 10:44 — REGNUM Автору романа «Невыносимая легкость бытия» Милану Кундере спустя более чем 40 лет после изгнания было возвращено чешское гражданство. Об этом сообщает The Guardian.

Милан Кундера живет во Франции с тех пор как в 1975 году вынужден был сбежать из Чехословакии по причине конфликтов с правящим коммунистическим режимом. В 1979 году он был лишен родного гражданства. Петр Друлак, посол Чешской Республики во Франции, заявил общественному телевидению, что недавно он посетил 90-летнего писателя в его парижской квартире, чтобы вручить свидетельство о гражданстве.

Напомним, что наиболее известные романы Кундеры, такие как «Невыносимая легкость бытия» и «Книга смеха и забвения» написаны на чешском языке, однако были запрещены на родине автора до конца 1980-х годов. В 2008 году Кундера была удостоен Чешской национальной литературной премии, однако не согласился приехать в Чехию для ее получения.