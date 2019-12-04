Москва, , 10:42 — REGNUM 5 декабря в Шуваловском корпусе МГУ откроет свою работу X съезд Российского книжного союза. Об этом сообщает официальный сайт Российского книжного союза.

В рамках Съезда будут подведены основные итоги работы Российского книжного союза за 2019 год и определены дальнейшие планы его деятельности. Участниками будут рассмотрены вопросы государственной поддержки российского книжного рынка, роль чтения в национальный проектах, вопросы вовлечения молодежи в современную литературную индустрию.

В форуме примут участие президент Российского книжного союза Сергей Степашин, советник Президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимир Толстой, ректор МГУ Виктор Садовничий, министр просвещения Ольга Васильева, президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков, генеральный директор АО «Издательство «Просвещение» Дмитрий Климишин и другие.